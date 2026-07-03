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Общество

Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Псковской области

3 июля 2026 года, 16:37

19 июля в Псковской области реконструируют прорыв линии «Пантера» в 1944 году. Мероприятие проведут на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе. Об этом сообщается в группе организаторов в «ВКонтакте».

Прорыв линии «Пантера» реконструируют в Псковской области

Фото: Фёдор Егоров

Участвовать в реконструкции могут различные клубы. Заявки принимаются до 11 июля. Необходимую информацию можно найти в группе «Линия Сталина (Островский УР/линия Пантера)» в «ВКонтакте».

В мероприятии ожидают реконструкторов из разных городов РФ.

В программе заявлена военно-историческая реконструкция эпизода боёв июля 1944 года по прорыву сильно укреплённой линии «Пантера» с участием артиллерии и техники.

На фестивале откроют фронтовые интерактивные площадки: музейная экспозиция «Линия Сталина», музеи под открытым небом.

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