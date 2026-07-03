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Общество

32 пострадавших в ДТП человека умерли до приезда скорой помощи за полгода в Псковской области

3 июля 2026 года, 15:58

В первом полугодии 2026 года на территории Псковской области 32 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях умерли, не дождавшись приезда бригады скорой медицинской помощи. Такие цифры в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) озвучил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.

32 пострадавших в ДТП человека умерли до приезда скорой помощи за полгода в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Всего, по его информации, с начала года в результате аварий различные травмы получили 396 человек. Госпитализация потребовалась 175 гражданам трудоспособного возраста, 57 несовершеннолетним и 44 лицам пенсионного возраста. При этом, как уточнил Денис Сачков, данные о пациентах, скончавшихся уже в стенах больниц, поступают на станцию лишь по итогам года.

До момента прибытия медиков или во время транспортировки в лечебное учреждение скончались 32 человека: 21 из них — трудоспособного возраста, двое — дети и девять — пенсионеры. Главврач добавил, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатели несколько выросли. Тогда в ДТП пострадали 370 человек, 271 были госпитализированы и 25 погибли.

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