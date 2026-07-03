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Общество

Капремонт моста через реку Олешенка завершается в Псковском районе

3 июля 2026 года, 13:02

Капитальный ремонт моста через реку Олешенка завершается в Псковском районе, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Капремонт моста через реку Олешенка завершается в Псковском районе

Фото: Официальный Телеграм-канал Псковской области

Работы проводятся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино.

Специалисты обустроили дорожную одежду из асфальтобетона на мосту и на подходах к нему.

Организована система водоотвода с проезжей части. Сооружение представляет собой современную конструкцию из двух гофрированных металлических арок протяженностью более 26 метров.

Вскоре на объекте установят барьерные ограждения.

На проект выделено 134 миллиона рублей из федерального бюджета. Полностью завершить работы планируется в августе.

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