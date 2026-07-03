Секретарь реготделения ЕР в ходе поездки в Гдовский округ обсудил кадры, развитие села и топливный вопрос

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский посетил Гдовский округ, где встретился с главой округа Верой Алексеевой и трудовыми коллективами ключевых предприятий и учреждений. В центре внимания оказались кадровое обеспечение, газификация, качество связи и ситуация с горючим. Об этом Александр Козловский рассказал в своих соцсетях.

В ходе поездки парламентарий побывал на сельхозпредприятии «Гдов Молоко» в деревне Добручи, где трудятся 84 человека. Он отметил, что по итогам 2025 года хозяйство впервые стало лидером в регионе по валовому производству молока, и подчеркнул, что такие проекты дают территории рабочие места, налоговые отчисления и импульс к развитию. Здесь же вновь остро прозвучала тема нехватки специалистов, актуальная для всех отраслей. В Гдовской центральной районной больнице Александр Козловский поздравил медиков с прошедшим профессиональным праздником и вручил им благодарственные письма. Он обратил внимание на проведённое обновление учреждения, но подчеркнул, что без врачей, фельдшеров и среднего медперсонала любая модернизация теряет смысл. Привлечение кадров в районное здравоохранение он назвал одной из приоритетных задач.

Следующей точкой стала новая школа, заработавшая в конце марта 2026 года. Несмотря на сдвиги по срокам сдачи, объект, по словам гостя, впечатляет: просторные классы, современные столовая, спортивный и актовый залы, благоустроенная территория. Полноценный учебный процесс стартует здесь с 1 сентября. Обсуждалась и перспектива взаимодействия с ПсковГУ для профориентации старшеклассников и выстраивания цепочки «школа – вуз – работа в регионе». В Гдовском РайПО, где занят 131 человек, Александр Козловский поздравил коллектив с наступающим Днём потребительской кооперации. Он напомнил, что для удалённых округов РайПО — это не только торговля, но и доставка товаров в отдалённые деревни, собственное производство и сфера бытовых услуг.