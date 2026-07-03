Участок улицы Кузнецкой в Пскове временно перекроют с 6 июля

Участок улицы Кузнецкой в Пскове перекроют с 6 по 12 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для транспорта закроют участок улицы Кузнецкой от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.

Специалисты будут проводить ремонт инженерных сетей теплоснабжения. Ограничения нужны для обеспечения безопасности и соблюдения технологии работ.

В качестве объезда предлагаются улицы Спортивная, Гражданская и Яна Фабрициуса.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», – отметили в администрации.