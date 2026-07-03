Выпускница 11 «Г» класса великолукской Гимназии им. С.В. Ковалевской Анна Захарова единственной в Псковской области набрала 100 баллов на ЕГЭ по географии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Долгий и последовательный труд позволил мне набрать 100 баллов: ежедневная работа с теорией, решение типовых и усложнённых заданий, тщательный разбор своих ошибок. Искренне благодарю своего педагога за поддержку, профессионализм и веру в мои силы. Всем, кто готовится к экзаменам, желаю настойчивости, чёткого плана и спокойствия: ваш труд обязательно приведёт вас к желаемому результату!» – сказала девушка.

Она поблагодарила своих родителей за безграничное терпение, веру и тепло. По словам Анны, они прошли весь этот нелегкий путь вместе с ней.