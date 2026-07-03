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Общество

Шесть «Героев земли Псковской» получили должности

3 июля 2026 года, 10:58

Шесть выпускников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» получили новые должности. Еще двое находятся в процессе оформления. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в канале МАХ.

Шесть «Героев земли Псковской» получили должности

Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона обсудил итоги обучения первого потока с директором Корпоративной академии правительства Псковской области Ириной Ивановой.

Все участники программы успешно прошли итоговую аттестацию. «Уровень подготовки высоко оценили эксперты Высшей школы государственного управления», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников сказал, что региональная Корпоративная академия продолжает содействовать «Героям земли Псковской» в углублении знаний и получении дополнительных компетенций.

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