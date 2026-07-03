Шесть «Героев земли Псковской» получили должности

Шесть выпускников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» получили новые должности. Еще двое находятся в процессе оформления. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в канале МАХ.
Шесть выпускников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» получили новые должности. Еще двое находятся в процессе оформления. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в канале МАХ.
Глава региона обсудил итоги обучения первого потока с директором Корпоративной академии правительства Псковской области Ириной Ивановой.
Все участники программы успешно прошли итоговую аттестацию. «Уровень подготовки высоко оценили эксперты Высшей школы государственного управления», – отметил глава региона.
Михаил Ведерников сказал, что региональная Корпоративная академия продолжает содействовать «Героям земли Псковской» в углублении знаний и получении дополнительных компетенций.