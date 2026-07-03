Михаил Ведерников поздравил Госинспекцию с юбилеем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, которая 3 июля отмечает 90-летний юбилей со дня образования. Поздравление он опубликовал в своем канале в MAX.

«За прошедшие десятилетия служба внесла неоценимый вклад в снижение аварийности, охрану общественного порядка и противодействие преступности», – отметил он и добавил, что нынешний уровень подготовки сотрудников ведомства позволяет оперативно реагировать на любые вызовы.

Губернатор поблагодарил сотрудников ведомства за важную работу. «Желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых успехов в службе», – заключил он.