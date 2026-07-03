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Общество / Образование

ЕГЭ на отлично: 75-летняя псковичка сдала химию на 90+

3 июля 2026 года, 10:02

75-летняя учительница химии из Пскова Екатерина Михолап сдала ЕГЭ по своему предмету на 93 балла. Об этом она сообщила корреспонденту «Псковской правды».

«У меня не решена задача № 34. Это минус четыре балла (семь тестовых баллов)», – призналась она. Со слов Екатерины Михолап, задача № 34 – одно из самых сложных экзаменационных заданий.

ЕГЭ на отлично: 75-летняя псковичка сдала химию на 90+
Екатерина Михолап
Фото предоставлено Екатериной Михолап

«Это задача с математическим уклоном, где два неизвестных – икс и игрек. Многие ребята ее не решают, потому что не хватает времени и сложно. Обычно пишут, что на решение достаточно 15-20 минут, но этого времени мало – начинаешь решать и можешь запутаться», – рассказала педагог.

Несмотря на трудности с одним единственным заданием, женщина довольна результатами. «Я – высокобалльница», – с гордостью признается она. Успешную сдачу экзамена педагог планирует отметить в ресторане с семьей.

Напомним, Екатерина Михолап – учитель с более чем полувековым стажем. Сегодня она занимается репетиторством – готовит детей к ОГЭ, ЕГЭ и подтягивает отстающих учеников.

Подробнее о педагоге читайте здесь. 

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