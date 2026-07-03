Участок улицы Аллейной перекроют на две недели в Пскове

С 6 по 20 июля на участке от дома № 12 по улице Аллейной до дома № 19 по улице Гремячей в Пскове введут временное ограничение движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
С 6 по 20 июля на участке от дома № 12 по улице Аллейной до дома № 19 по улице Гремячей в Пскове введут временное ограничение движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.
В этот период будет проводиться ремонт водопровода и вскрытие асфальтобетонного покрытия. В качестве объезда определён Заречный переулок.