Алексей Герман Мл. возглавит жюри основного конкурса кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Российский сценарист, продюсер и кинорежиссер Алексей Герман – младший возглавит жюри основного конкурса VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы мероприятия.

Алексей Герман окончил режиссёрский факультет ВГИКа, работал в «Ленфильме».

В числе наград режиссера: премия «Ника» в номинации «Открытие года» (2003 год, за фильм «Последний поезд»), шесть премий «Золотой орёл» (в том числе в главной номинации «Лучший игровой фильм») за военную драму «Воздух», премия «Событие года», награды международных кинофестивалей, «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля за лучшую работу режиссёра (2008 год, за фильм «Бумажный солдат») и другие.

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 23 по 26 июля. Для зрителей проведут творческие встречи, премьеры, конкурсные показы, обсуждения фильмов и специальную культурную программу. На этот раз программа фестиваля включает более 100 фильмов из Казахстана, Индии, Бельгии, Белоруссии, России, Ирина, Таджикистана, Китая, Франции.