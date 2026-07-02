В Псковской области вводят допмеры по стабилизации ситуации с топливом

Меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива принимаются на региональном и фигуральном уровне, в том числе в Псковской области. Так, была достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

С завтрашнего дня, 3 июля, на АЗС вводятся новые правила отпуска топлива. При предъявлении свидетельства о собственности моторного плавсредства жители получат топливо в канистры для речного транспорта.

Также можно будет наливать топливо для бытовых и хозяйственных нужд – пять литров в сертифицированную тару. Это решение регионального оперативного штаба, обязательное к исполнению.

Псковичей призывают сообщать о нарушениях в случае, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

«Руководители топливных компаний утверждают, что на большинство заправок поставки осуществляются в течение суток. Чтобы перепроверить информацию, отправил сотрудников. На каждой заправке не дежурили, но по целому ряду районов получил убедительные фотоподтверждения: топливо завозят как обычно, но его сметают», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что ажиотаж сохраняется, но это было предсказуемо.