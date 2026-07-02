Более 4,5 тысячам псковским родителям назначена ежегодная семейная выплата

С начала июня Отделение СФР по Псковской области принимает заявления на новую меру поддержки родителей с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет (при условии очного обучения). Выплата уже назначена 4,5 тысячам жителям региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая сумма поддержки составила 135 млн рублей. Средний размер выплаты составил 30 тыс. рублей. Сумма для каждой семьи индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ.

Ежегодную семейную выплату могут получить работающие родители, граждане России, которые уплачивали налог на доходы физлиц в 2025 году и не имеют задолженности по алиментам.

«Для установления права на эту меру поддержи проводится комплексная оценка доходов и имущества. Среднедушевой доход семьи за прошлый год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. То есть в 2026 году в Псковской области доход на одного члена семьи не должен превышать 26 334 рубля. Имущество также должно соответствовать требованиям законодательства», – отметили в Отделении Соцфонда.

Оформить ежегодную семейную выплату могут оба родителя, включая работабщих пенсионеров.