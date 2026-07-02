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Общество

Новый пластический хирург приступил к работе в Пскове

2 июля 2026 года, 17:15

Новый пластический хирург Эрик Исламов начал работать в Псковской областной клинической больнице. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медучреждении.

Новый пластический хирург приступил к работе в Пскове

Фото: Псковская областная клиническая больница

Специалист выполняет блефаропластику, пластику груди, абдоминопластику и липосакцию с применением современных малотравматичных методик.

Эрик Исламов окончил с красным дипломом Башкирский государственный медицинский университет в 2015 году по специальности «лечебное дело». Затем прошёл годичную интернатуру по хирургии на кафедре общей хирургии с курсом эндоскопии БГМУ, а в 2020 году завершил обучение в ординатуре по пластической хирургии на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского — одного из ведущих хирургических центров страны.

Врач является членом Российского общества хирургов, регулярно участвует в научно-практических конференциях и семинарах по общей и пластической хирургии, владеет современными малотравматичными методиками амбулаторной и стационарной хирургии.

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