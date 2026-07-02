Теплосети меняют на улице Народной в Пскове

Специалисты Псковских тепловых сетей начали перекладку 80-метрового участка теплотрассы у дома №8а по улице Народной. В последние годы там не один раз случались утечки. Параллельно будет реконструирована тепловая камера, расположенная между домами №6а и №8а. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы носят плановый характер. Гидравлические испытания прошли без выявления прорывов, но местные жители сообщали как минимум о четырёх инцидентах с порывами в этом месте за предыдущие годы, поэтому было принято решение полностью обновить трубопровод.

В ПТС пояснили, что оба здания возводились позднее основной застройки и считались жильём повышенной комфортности.

«На крыше дома № 8а вообще была установлена собственная котельная, которая готовила тепло и горячую воду двум этим домам. Однако на протяжении энного количества лет никто не занимался ремонтом и обслуживанием котельной. Как итог – она пришла в негодность. А дома были переданы нам на обогрев», – рассказали в организации.

В компании также обратили внимание, что в настоящее время подача тепла в один из домов осуществляется по запутанной временной схеме через подвал. По завершении монтажа специалисты не только ликвидируют проблемные сети, но и запитают оба строения по новой, более логичной и надёжной системе.