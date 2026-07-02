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Общество

Съемочная группа Первого канала снимает новый выпуск шоу «Повара на колёсах» в Изборске

2 июля 2026 года, 16:39

Съемочная группа Первого канала снимает новый выпуск кулинарного тревел-шоу «Повара на колёсах» в музее-заповеднике «Изборск». Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Съемочная группа Первого канала снимает новый выпуск шоу «Повара на колёсах» в Изборске

Музей-заповедник «Изборск»

Съемки пройдут с 1 по 4 июля в музейном кафе «Блинная», в Изборской крепости и в экспозициях музея, на объектах музейного квартала и Словенских ключах, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Финальным аккордом станет сцена с традиционным фудтраком, которая развернётся на фоне архитектурного ансамбля Изборской крепости. К съёмкам привлечены сотрудники музея-заповедника.

В ноябре 2022 года Первый канал уже снимал выпуск тревел-шоу в Псковской области.

Шоу «Повара на колёсах» выходит на первом канале каждое воскресенье. Главные герои – шеф-повара лучших ресторанов российской кулинарной индустрии. В поисках новых вкусов и культур они путешествуют по России, знакомятся с местными достопримечательностями и традициями, пробуют местную кухню, а затем разрабатывают авторское меню из локальных продуктов и устраивают кулинарный баттл. Чьё блюдо лучше отражает дух региона, решает публика.

Съемочная группа Первого канала снимает новый выпуск шоу «Повара на колёсах» в Изборске

Музей-заповедник «Изборск»

Программа «Повара на колёсах» выходит по воскресеньям. Шеф-повара лучших ресторанов страны путешествуют по России, знакомятся с достопримечательностями и местными кулинарными обычаями, а затем создают авторское меню из локальных продуктов и соревнуются друг с другом. Кто точнее передал дух региона — решает публика.

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