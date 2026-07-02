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Общество

18 выпускников из Пскова написали ЕГЭ на 100 баллов

2 июля 2026 года, 15:57

18 выпускников из Пскова написали ЕГЭ на 100 максимально возможных баллов. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

18 выпускников из Пскова написали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

В списке есть и ребята, которые за два экзамена набрали 200 баллов. Всех выпускников наградили почетными грамотами на сцене Зеленого театра 1 июля.

Среди стобалльников выпускники Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Аксенова, Виктор Сазонов, Бажена Мещаненко, Артем Дроздов, Мария Соскова, Всеволод Волощук, Антон Лошкарен и Алексей Железов.

Среди выпускников школы №24 имени стобалльниками стали Малякова Никита Васильев. Также максимум набрали выпускница Псковского педагогического комплекса Екатерина Сасоева, выпускник Естественно-математического лицея №20 Сергей Кудрявцев, выпускники Гуманитарного лицея София Федотова, Михаил Железный и Мария Минаева, выпускники Псковского технического лицея Мария Гулеватова, Кирилл Маслов, Арина Козырева и Алексей Гаврилов.

«Горжусь всеми ребятами! Оставайтесь такими же трудолюбивыми и целеустремленными, только вперед!» – отметил глава Пскова.

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