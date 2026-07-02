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Общество

Неделя торговых представителей проводится в Пскове

2 июля 2026 года, 14:59

В Правительстве Псковской области 2 июля началась Неделя торговых представителей Российской Федерации. Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, приветствуя участников, подчеркнула, что регион намерен использовать эту площадку для диверсификации экспорт товаров и услуг наших производителей и укрепления связей с перспективными рынками.

Неделя торговых представителей проводится в Пскове

Фото: pxhere.com

Вице-губернатор отметила, что Псковская область активно включена в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Цифры внешней торговли за 2025 год она назвала внушительными для сравнительно небольшого субъекта: продукция 248 местных предприятий уходила в 92 государства. Ключевыми статьями вывоза остаются мясо, органическая химия и изделия машиностроения, а основными контрагентами традиционно выступают страны Содружества.

При этом, по словам Нинель Салагаевой, в условиях санкционного давления бизнес оперативно развернулся на восточное направление. «В условиях санкционных ограничений со стороны недружественных стран предприятия нашего региона переориентировали экспортную поставку в страны Азии, активно развивали сотрудничество с Китайской Народной Республикой, Вьетнамом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Индией. В 2025 году 30% всех внешних торговых операций Псковской области пришлось на страны Азии. Этот процент у нас за последние годы растет», — сообщила она, добавив, что регион открыт к диалогу со всеми, кто проявляет встречную заинтересованность.

Главная цель мероприятия — выстроить прямой диалог между местными компаниями и торговыми представителями РФ за рубежом, обсудить инструменты государственной поддержки экспортеров и расширить деловые контакты. В нынешней встрече участвуют торгпреды России в Венгрии, Польше, Швеции, Азербайджане и Вьетнаме, а также члены регионального правительства и предпринимательского сообщества.

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