Аварию ликвидировали на одном из канализационных коллекторов в Пскове. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Ремонт потребовался канализационному коллектору на улице Ипподромной, обслуживающему значительную часть Пскова. 21 июня там провалилось дорожное покрытия. Коллектор работал с незначительным превышением объема стоков.

Начальник цеха №8 Сергей Петров подчеркнул, что коллектор выступает важнейшим звеном системы городской канализации, куда поступают стоки значительной части Пскова от шести насосных станций.

Для ремонта потребовалась глубокая раскопка на глубину порядка пяти метров. Специалисты подготовили необходимое оборудование на случай экстренной откачки стоков.

«Горводоканал» отремонтировал четыре метра трубы диаметром 800 мм. Работа восстановлена.