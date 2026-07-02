Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Аварию ликвидировали на одном из канализационных коллекторов в Пскове

2 июля 2026 года, 12:40

Аварию ликвидировали на одном из канализационных коллекторов в Пскове. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Аварию ликвидировали на одном из канализационных коллекторов в Пскове

Фото: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

Ремонт потребовался канализационному коллектору на улице Ипподромной, обслуживающему значительную часть Пскова. 21 июня там провалилось дорожное покрытия. Коллектор работал с незначительным превышением объема стоков.

Начальник цеха №8 Сергей Петров подчеркнул, что коллектор выступает важнейшим звеном системы городской канализации, куда поступают стоки значительной части Пскова от шести насосных станций.

Для ремонта потребовалась глубокая раскопка на глубину порядка пяти метров. Специалисты подготовили необходимое оборудование на случай экстренной откачки стоков.

«Горводоканал» отремонтировал четыре метра трубы диаметром 800 мм. Работа восстановлена. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами