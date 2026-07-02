Принимаются заявки на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

С 28 июня по 12 октября желающие могут подать заявку на X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», сообщили «Псковской правды» организаторы.

В 2025 году на конкурс поступило 19,5 тысяч фоторабот от 3,4 тысяч фотографов.

Международный фотоконкурс проходит в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», специальная номинация ФГБУ «Дом народов России». Приз также будет вручен в номинации Гран-При за лучшую фотографию, кроме того, предусмотрен Приз зрительских симпатий.

X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).

Работы могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола и места жительства. Победителей выберет профессиональное жюри. В номинации «Приз зрительских симпатий» за выбор будут отвечать посетители сайта конкурса.