Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Принимаются заявки на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

2 июля 2026 года, 11:57

С 28 июня по 12 октября желающие могут подать заявку на X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», сообщили «Псковской правды» организаторы.

Принимаются заявки на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Фото: pxhere.com

В 2025 году на конкурс поступило 19,5 тысяч фоторабот от 3,4 тысяч фотографов.

Международный фотоконкурс проходит в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», специальная номинация ФГБУ «Дом народов России». Приз также будет вручен в номинации Гран-При за лучшую фотографию, кроме того, предусмотрен Приз зрительских симпатий.

X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).

Работы могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола и места жительства. Победителей выберет профессиональное жюри. В номинации «Приз зрительских симпатий» за выбор будут отвечать посетители сайта конкурса. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами