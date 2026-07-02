Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Магнитная буря накроет Псковскую область 3 июля

2 июля 2026 года, 11:42

Умеренная магнитная буря уровня G2 ожидается в Псковской области 3 июля. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущение геомагнитного поля продлится до середины пятницы.

Магнитная буря накроет Псковскую область 3 июля

Фото: pxhere.com

Причиной явления стала мощная вспышка на Солнце, зафиксированная минувшей ночью. 

Изначально предполагалось, что выброс достигнет Земли вечером 2 июля, однако основной удар придётся на начало 3 июля. 

В Пскове колебания магнитосферы начнутся около полуночи, с 03:00 до 06:00 ожидается непосредственно буря, после чего поле будет оставаться нестабильным вплоть до 12:00 4 июля.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами