Магнитная буря накроет Псковскую область 3 июля

Умеренная магнитная буря уровня G2 ожидается в Псковской области 3 июля. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, возмущение геомагнитного поля продлится до середины пятницы.

Причиной явления стала мощная вспышка на Солнце, зафиксированная минувшей ночью.

Изначально предполагалось, что выброс достигнет Земли вечером 2 июля, однако основной удар придётся на начало 3 июля.

В Пскове колебания магнитосферы начнутся около полуночи, с 03:00 до 06:00 ожидается непосредственно буря, после чего поле будет оставаться нестабильным вплоть до 12:00 4 июля.