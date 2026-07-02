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Общество

Проезд от улицы Байкова к улице Михайловской отремонтируют в Пскове

2 июля 2026 года, 10:55

Проезд между домами № 11, 13, 15 от улицы Байкова к улице Михайловской в Пскове будет отремонтирован. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

Проезд от улицы Байкова к улице Михайловской отремонтируют в Пскове

Фото: Тееграм-канал Бориса Елкина

На объекте уже ведутся активные дорожные работы. Специалисты устанавливают бортовой камень и подготавливают основание под тротуары.

Подрядчику предстоит фрезеровка старого покрытия и укладка нового асфальта.

«Благодаря этим мероприятиям станет удобнее и пешеходам, и автомобилистам – а это напрямую влияет на повседневную жизнь жителей района», – заключил глава Пскова.

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