Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Ситуацию с обеспечением топливом обсудили на заседании оперативного штаба в Псковской области

2 июля 2026 года, 09:36

На заседании оперативного штаба проанализировали обстановку с горючим во всех субъектах Северо-Запада. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX. Участники отметили, что топливо в регионе имеется с резервом, однако ажиотажный спрос и логистические сложности потребовали введения временных лимитов на отпуск.

Ситуацию с обеспечением топливом обсудили на заседании оперативного штаба в Псковской области

Фото: pxhere.com

По итогам предварительных консультаций с представителями топливных компаний выяснилось, что в целом по округу ситуация схожая: практически все сети располагают запасами на неделю вперёд. Тем не менее из-за осложнений в логистике некоторые АЗС были вынуждены приостановить работу, что на фоне  июньского скачка потребления в 40% спровоцировало панические настроения. Дополнительный всплеск спроса создали граждане, решившие закупиться впрок и даже оборудовавшие склады горючего дома.

Представители штаба выразили благодарность топливным компаниям, которые оперативно перешли на усиленный режим работы и в непростых условиях нарастили отгрузки. В то же время на заправках начали действовать ограничения по объёму реализации. Эта мера направлена против перекупщиков, заполняющих гаражи бензином для последующей перепродажи по двойной и тройной цене. Подобные случаи уже зафиксированы в нескольких регионах, и реакция на них была признана своевременной и адекватной.

На заседании особо подчеркнули,  медицина, экстренные службы, общественный транспорт должны снабжаться бесперебойно при любых условиях. Отдельное внимание уделили пику полевых работ: недопустимо, чтобы паникёры и спекулянты лишили аграриев возможности спокойно заправлять технику. О конкретных решениях, принятых по итогам обсуждения, будет сообщено дополнительно.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами