Ситуацию с обеспечением топливом обсудили на заседании оперативного штаба в Псковской области

На заседании оперативного штаба проанализировали обстановку с горючим во всех субъектах Северо-Запада. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в MAX. Участники отметили, что топливо в регионе имеется с резервом, однако ажиотажный спрос и логистические сложности потребовали введения временных лимитов на отпуск.

По итогам предварительных консультаций с представителями топливных компаний выяснилось, что в целом по округу ситуация схожая: практически все сети располагают запасами на неделю вперёд. Тем не менее из-за осложнений в логистике некоторые АЗС были вынуждены приостановить работу, что на фоне июньского скачка потребления в 40% спровоцировало панические настроения. Дополнительный всплеск спроса создали граждане, решившие закупиться впрок и даже оборудовавшие склады горючего дома.

Представители штаба выразили благодарность топливным компаниям, которые оперативно перешли на усиленный режим работы и в непростых условиях нарастили отгрузки. В то же время на заправках начали действовать ограничения по объёму реализации. Эта мера направлена против перекупщиков, заполняющих гаражи бензином для последующей перепродажи по двойной и тройной цене. Подобные случаи уже зафиксированы в нескольких регионах, и реакция на них была признана своевременной и адекватной.

На заседании особо подчеркнули, медицина, экстренные службы, общественный транспорт должны снабжаться бесперебойно при любых условиях. Отдельное внимание уделили пику полевых работ: недопустимо, чтобы паникёры и спекулянты лишили аграриев возможности спокойно заправлять технику. О конкретных решениях, принятых по итогам обсуждения, будет сообщено дополнительно.