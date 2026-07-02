Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников: Дефицита топлива в строгом смысле слова нет

2 июля 2026 года, 09:10

Ситуацию с топливным обеспечением в Псковской области прокомментировал губернатор Михаил Ведерников в своем канале MAX. 

Михаил Ведерников: Дефицита топлива в строгом смысле слова нет

Фото: канал MAX Михаила Ведерникова

«Дефицита топлива в строгом смысле слова нет», – отметил глава региона и добавил, что временные лимиты на продажу связаны с резко возросшим спросом и необходимостью бороться со спекуляцией. Правительство области в круглосуточном режиме координирует действия для стабилизации обстановки.

Глава региона пояснил, что крупные сетевые операторы, работающие в Псковской области, располагают значительными запасами горючего. Однако ежедневный объём реализации вынужденно ограничен рамками той логистической инфраструктуры, под которую рассчитаны поставки и парк бензовозов. Временные лимиты призваны исключить перекуп и обеспечить бесперебойное снабжение жизненно важных отраслей.

Говоря о сроках, губернатор отметил, что нормализация во многом зависит от спада потребительского ажиотажа. По сведениям топливных компаний, в июне потребление взлетело на 40%, а в последние двое суток ежедневный прирост фиксируется на уровне 30%. «В два раза больше бензина по щелчку пальцев в стране не появится», — заметил Михаил Ведерников.

Совместно с поставщиками принят ряд оперативных решений: достигнута договорённость о неприкосновенном резерве для экстренных и социальных служб, а также об отпуске топлива в тару для сельхозпроизводителей. Факты явного завышения цен на отдельных АЗС переданы для проверки в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы.

«За последние годы мы прошли немало испытаний. И всегда — честно, открыто, слыша и уважая друг друга. Прошу и сегодня сохранять спокойствие. Мы вместе», — обратился к жителям губернатор.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами