Михаил Ведерников: Дефицита топлива в строгом смысле слова нет

«Дефицита топлива в строгом смысле слова нет», – отметил глава региона и добавил, что временные лимиты на продажу связаны с резко возросшим спросом и необходимостью бороться со спекуляцией. Правительство области в круглосуточном режиме координирует действия для стабилизации обстановки.

Глава региона пояснил, что крупные сетевые операторы, работающие в Псковской области, располагают значительными запасами горючего. Однако ежедневный объём реализации вынужденно ограничен рамками той логистической инфраструктуры, под которую рассчитаны поставки и парк бензовозов. Временные лимиты призваны исключить перекуп и обеспечить бесперебойное снабжение жизненно важных отраслей.

Говоря о сроках, губернатор отметил, что нормализация во многом зависит от спада потребительского ажиотажа. По сведениям топливных компаний, в июне потребление взлетело на 40%, а в последние двое суток ежедневный прирост фиксируется на уровне 30%. «В два раза больше бензина по щелчку пальцев в стране не появится», — заметил Михаил Ведерников.

Совместно с поставщиками принят ряд оперативных решений: достигнута договорённость о неприкосновенном резерве для экстренных и социальных служб, а также об отпуске топлива в тару для сельхозпроизводителей. Факты явного завышения цен на отдельных АЗС переданы для проверки в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы.

«За последние годы мы прошли немало испытаний. И всегда — честно, открыто, слыша и уважая друг друга. Прошу и сегодня сохранять спокойствие. Мы вместе», — обратился к жителям губернатор.