Как подготовить вторсырье к сдаче, рассказали псковичам

Как подготовить вторсырье к сдаче для переработки, объяснил руководитель проекта «Экобаза» Максим Сотник в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде».

Он отметил, что есть несколько типов людей. Одни просто ополаскивают бутылку от остатков, просушивают и кладет в специальную емкость для пластика. «То есть пластик – в одну коробку, пакеты – в другую, ПЭТ-бутылки – отдельно», – сказал спикер.

Другой вариант, класть все в большую плотную сумку с коробками. «Макулатуру – за коробку, пластик (полипропилен) и пластиковые бутылки – в одну коробку, пакеты – по месту сбора: если микс-пакеты, то пакет в пакет, если хлебные пакеты – то отдельно. Приходя на базу, я сразу раскладываю всё», – рассказал руководитель «Экобазы».

Также есть люди, которые все собирают в одну емкость, поскольку им нравится сортировать и раскладывать отходы на самой базе.

«Всё индивидуально, нужно выбрать для себя. Но в первую очередь надо начать с небольшого количества вторсырья. Можно даже просто прийти к нам и посмотреть, как всё организовано. А потом, пропуская через себя, понять, какие виды отходов у вас образуются и как можно начать их собирать», – заключил Максим Сотник.