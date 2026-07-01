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Общество

Псковичи стали лучшими на ралли «Белые Ночи»

1 июля 2026 года, 17:26

Псковские спортсмены победили в ралли «Белые Ночи». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства спорта Псковской области.

Псковичи стали лучшими на ралли «Белые Ночи»

Министерство спорта Псковской области
Псковичи стали лучшими на ралли «Белые Ночи»

Министерство спорта Псковской области

Девятый этап Татнефть Кубка России по ралли состоялся в Карелии с 26 по 28 июня.

Экипаж пилота Александра Становова из Санкт-Петербурга и штурмана Маргарины Гребенкиной из Пскова занял первое место в зачете 1600Н. Спортсмены выступали на автомобиле ВАЗ-21130.

«В зачете 1400Н первое место занял экипаж псковского пилота Андрея Утцова и штурмана из Ленинградской области Руслана Кациева», – отметили в министерстве.

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