Псковичи стали лучшими на ралли «Белые Ночи»

Девятый этап Татнефть Кубка России по ралли состоялся в Карелии с 26 по 28 июня.

Экипаж пилота Александра Становова из Санкт-Петербурга и штурмана Маргарины Гребенкиной из Пскова занял первое место в зачете 1600Н. Спортсмены выступали на автомобиле ВАЗ-21130.

«В зачете 1400Н первое место занял экипаж псковского пилота Андрея Утцова и штурмана из Ленинградской области Руслана Кациева», – отметили в министерстве.