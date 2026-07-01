Участок улицы Николая Васильева в Пскове перекроют 2 июля на несколько часов. Об этом «Псковской праве» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 13:00 до 17:00 движение автотранспорта ограничат по одной полосе в районе железнодорожного переезда «269-й км станции Любятово».

Специалисты проведут ремонтные работы. Водителей призвали заранее планировать свои маршруты и, при необходимости, выбирать пути объезда.