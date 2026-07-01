«Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре 1 июля

1 июля в Зеленом театре в Пскове проходит торжественное мероприятие «Псковский выпускной – 2026», пишет ПАИ.
1 июля в Зеленом театре в Пскове проходит торжественное мероприятие «Псковский выпускной – 2026», пишет ПАИ.
Праздник подготовлен для выпускников 11-х классов. В этом году аттестаты вручат 2 607 ребятам.
Церемонию открыл с приветственным словом министр образования Псковской области Александра Сорокина, зачитавший ребятам поздравительный адрес от губернатора Михаила Ведерникова.
Глава региона в обращении отметил значимость завершения школьного этапа и пожелал выпускникам удачи в новой взрослой жизни. Он отметил, что важно помнить о родном крае, и выразил уверенность в будущем поколении.
Кроме того, ребятам напомнили, что власти готовы оказывать всестороннюю помощь молодёжи, которая хочет продолжать образование в Псковской области. Для молодых людей, решивших остаться, предусмотрены специальные программы поддержки, включая повышенные стипендии для целевиков и выплаты для целевиков-медалистов.
В рамках официальной части ребятам, набравшим на ЕГЭ 100 баллов, вручили благодарственные письма от правительства региона.
Музыкальное сопровождение для ребятам подготовила кавер-группа «Рви Баян» из Санкт-Петербурга.