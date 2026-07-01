«Псковский выпускной – 2026» проходит в Зелёном театре 1 июля

1 июля в Зеленом театре в Пскове проходит торжественное мероприятие «Псковский выпускной – 2026», пишет ПАИ.

Праздник подготовлен для выпускников 11-х классов. В этом году аттестаты вручат 2 607 ребятам.

Церемонию открыл с приветственным словом министр образования Псковской области Александра Сорокина, зачитавший ребятам поздравительный адрес от губернатора Михаила Ведерникова.

Глава региона в обращении отметил значимость завершения школьного этапа и пожелал выпускникам удачи в новой взрослой жизни. Он отметил, что важно помнить о родном крае, и выразил уверенность в будущем поколении.