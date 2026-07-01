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Общество

Глава Пскова поздравил ветеранов боевых действий с праздником

1 июля 2026 года, 14:59

Глава Пскова Борис Елкин поздравил ветеранов боевых действий с праздником в своем Телеграм-канале.

Глава Пскова поздравил ветеранов боевых действий с праздником

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

«Сегодня – день тех, для кого слова «долг», «честь» и «Родина» – не просто понятия, а жизненные ориентиры, проверенные испытаниями и закалённые в самых непростых обстоятельствах», – отметил он и выразил признательность ветеранам боевых действий.

Глава города отметил, что именно они не раз оказывались там, где было труднее всего, и делали то, что требовало предельного мужества.

«Особая признательность тем, кто сегодня помогает воспитывать молодёжь, передаёт свой опыт и учит ценить мирную жизнь. Благодаря вам подрастающее поколение узнаёт, что такое настоящая ответственность и самоотверженность», – сказал Борис Елкин и пожелал ветеранам крепкого здоровья, благополучия и тепла в семьях. 

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