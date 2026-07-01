Житель Пыталовского района предстанет перед судом за попытку зарезать бывшую жену

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по делу 46-летнего мужчины, который напал с ножом на экс-супругу. Довести преступный умысел до конца ему помешали вовремя подоспевшие сотрудники полиции. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия едва не произошла утром 17 мая в одном из домов Пыталовского района. Бывшие супруги поссорились. Обвиняемый схватился за нож и нанёс женщине не менее двух ранений в левую половину грудной клетки. Правоохранители сработали оперативно и не дали случиться непоправимому, пострадавшую экстренно госпитализировали.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что в течение года мужчина уже дважды нарушал условия административного надзора, самовольно выезжая за границы региона без соответствующего разрешения.

В связи с этим уголовное дело возбудили сразу по двум статьям: о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ) и уклонении от административного надзора (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. По наиболее тяжкому обвинению фигуранту грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, а за несоблюдение надзорных ограничений — до одного года колонии.