Участники псковского отделения партии «Единая Россия» передали «Коробки храбрости» в городские поликлиники

Участники псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Форш, Елена Синёва, Юрий Бурлин и Юрий Иванов посетили городские поликлиники Пскова и вручили игрушки для поддержки маленьких пациентов после болезненных процедур в рамках акции «Коробка храбрости».

«Коробка храбрости» – это важная инициатива, созданная, чтобы помочь детям справиться со страхом во время визита к врачу. В специальные боксы складываются небольшие игрушки, машинки, куклы, наклейки и раскраски. После неприятных, но необходимых медицинских процедур ребенок получает подарок в награду за свою смелость.

Партийцы обсудили с врачами потребности поликлиник и важность создания комфортной, дружелюбной среды для юных псковичей.

«Для ребенка поход в поликлинику часто ассоциируется со стрессом и страхом перед болью. Небольшой подарок, который он получает за свою храбрость, полностью меняет восприятие визита к врачу, отвлекает и успокаивает», — сказал Алексей Форш.

Елена Синёва подчеркнула, что такие акции становятся возможными благодаря неравнодушию активистов и вниманию к социальным вопросам.

«Проект «Коробки храбрости» существует благодаря общим усилиям. Мы рады, что можем помочь медицинским учреждениям пополнить запасы этих боксов. Когда ребенок уходит от врача с улыбкой и новой игрушкой, забывая о недавнем страхе — это лучшая оценка нашей работы», – сказала она.

Юрий Бурлин отметил, что поддержка детского здравоохранения и создание условий для комфортного лечения остается одним из ключевых приоритетов в работе партийцев, сторонников и депутатского корпуса.

Представители врачебного сообщества поблагодарили активистов за чуткость и своевременную помощь. Медики отметили, что игрушки в «Коробках храбрости» всегда востребованы.

Всероссийская партийная акция «Коробка храбрости» — одна из добрых инициатив народной программы партии «Единая Россия» и направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях.