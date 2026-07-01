Псковичам рассказали, как снизить расходы на свет с помощью многотарифного счётчика

Так, однотарифный счётчик учитывает потреблённую электроэнергию по единому тарифу независимо от времени суток, а многотарифный счётчик разделяет сутки на временные зоны, с разными тарифами.

Чаще всего используются двухтарифные и трёхтарифные приборы учёта. Двухтарифный разделяет время на дневную и ночную зоны. В трёхтарифном дополнительно выделена полупиковая зона. В большинстве регионов ночью тариф ниже, чем днем, но конкретные тарифы и временные границы устанавливаются региональными органами регулирования тарифов.

«Порядок применения многотарифного учёта и размеры тарифов определяются в соответствии с решениями органов регулирования тарифов субъектов РФ», – отметили в пресс-службе.

Многотарифный учёт может стать выгодным решением для тех, кто готов перенести часть энергопотребления во время действия ночного тарифа: запускать стиральную, сушильную или посудомоечную машину по ночам.

Передать показания электросчётчика через приложение «Госуслуги Дом» можно, открыв раздел «Показания» на главном экране, выбрав ресурс «Электричество» и введя показания и нажмите «Передать показания».