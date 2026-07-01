Пользователи MAX могут проводить трансляции

Пользователи MAX могут проводить прямые эфиры с помощью интеграции с платформой VK Видео и специального бота «Трансляции в MAX».

Во время проведения прямого эфира подписчики увидят на канале плашку «Идёт трансляция» и смогут присоединиться.

Алгоритм действий:

1. Запустите или запланируйте трансляцию в VK Видео от имени сообщества и скопируйте ссылку на трансляцию через функцию «Поделиться»

2. Откройте бот «Трансляции в MAX»

3. Нажмите «Начать» — «Запустить трансляцию»

4. Добавьте бот в подписчики своего канала и назначьте его администратором

5. Нажмите «Проверить каналы» и следуйте инструкциям бота

Пост с трансляцией можно опубликовать сразу или запланировать на конкретное время. Запланированные посты с трансляциями можно проверить или отменить также через бот.