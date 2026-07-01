Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пользователи MAX могут проводить трансляции

1 июля 2026 года, 10:56

Пользователи MAX могут проводить прямые эфиры с помощью интеграции с платформой VK Видео и специального бота «Трансляции в MAX».

Пользователи MAX могут проводить трансляции

Фото: MAX

Во время проведения прямого эфира подписчики увидят на канале плашку «Идёт трансляция» и смогут присоединиться.

Алгоритм действий:

1. Запустите или запланируйте трансляцию в VK Видео от имени сообщества и скопируйте ссылку на трансляцию через функцию «Поделиться»

2. Откройте бот «Трансляции в MAX»

3. Нажмите «Начать» — «Запустить трансляцию»

4. Добавьте бот в подписчики своего канала и назначьте его администратором

5. Нажмите «Проверить каналы» и следуйте инструкциям бота

Пост с трансляцией можно опубликовать сразу или запланировать на конкретное время. Запланированные посты с трансляциями можно проверить или отменить также через бот.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами