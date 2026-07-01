Россия закрыла часть железнодорожных пункты пропуска в Псковской области

С 1 июня Россия временно закрывает движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией. Документ правительства РФ опубликовали на портале правовых актов.

В списке пунктов пропуска «Печоры-Псковские» и «Пыталово» в Псковской области, «Санкт-Петербург-Финляндский» в Санкт-Петербурге, «Выборг» и «Светогорск» в Ленинградской области, «Люття» и «Вяртсиля» в Республике Карелия.

«Приостановить движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска на государственной границе Российской Федерации на отдельных участках», – гласит распоряжение.