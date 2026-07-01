Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Россия закрыла часть железнодорожных пункты пропуска в Псковской области

1 июля 2026 года, 10:28

С 1 июня Россия временно закрывает движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Эстонией, Латвией и Финляндией. Документ правительства РФ опубликовали на портале правовых актов.

Россия закрыла часть железнодорожных пункты пропуска в Псковской области

Фото: Александр Сидоренко

В списке пунктов пропуска «Печоры-Псковские» и «Пыталово» в Псковской области, «Санкт-Петербург-Финляндский» в Санкт-Петербурге, «Выборг» и «Светогорск» в Ленинградской области, «Люття» и «Вяртсиля» в Республике Карелия.

«Приостановить движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска на государственной границе Российской Федерации на отдельных участках», – гласит распоряжение. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами