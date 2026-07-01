Латвия развернет «антидроновую стену» на границе с Псковской областью. Об этом сообщает программа LSM со ссылкой на премьер-министра страны Андриса Кулбергса. Работы будут выполнены до конца августа.

По словам Андриса Кулбергса, антидроновое решение будет реализовано на протяжении как российской, так и белорусской границ. «Нам не придется каждый раз поднимать авиацию в воздух, если вдруг возникнет угроза от дронов», – пояснил он.

Ранее Эстония вырыла у границы с Псковской области десять километров противотанковых рвов.