Губернатор представил опыт Псковской области по укреплению межнационального единства на собрании РИО в Москве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил на Общем собрании Российского исторического общества, посвящённом 160-летию организации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие прошло 30 июня в Москве под председательством Сергея Нарышкина.

Глава региона поделился опытом по формированию межнационального согласия и обозначил три ключевых принципа работы с историческим наследием.

Михаил Ведерников, возглавляющий Совет отделения РИО в Псковской области, в своём докладе подчеркнул, что базой для единства народов служит общее прошлое, а многонациональность воспринимается естественно. «В Псковской области мы стараемся делать так, чтобы общая история, православная культура, традиции народов России всегда были частью повседневной жизни», – пояснил губернатор.

Первый принцип работы – показать вклад всех народов в ключевые исторические символы. В пример он привёл посёлок Идрица, название которого увековечено на Знамени Победы. «Этому факту мы уделяем особое внимание. По президентскому гранту там же установили миниатюру Рейхстага, а наши белорусские друзья подарили настоящую «Катюшу». Получился целый мемориальный комплекс. В 2024 году мы стали пилотной площадкой программы «Больше, чем путешествие». Год спустя проект «Рожденное Знамя на Псковской земле» объединил уже 2200 участников из России, Беларуси и Республики Абхазия», – рассказал он.

Второй принцип – традиции нужно подавать увлекательно. «Любая тема может быть подана ярко, если к ней подойти креативно, с умом и с любовью. Например, для нашего региона, как центра православной культуры, очень важны хоровые певческие традиции. В этом году в Псковском Кроме уже в пятый раз прошел Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского. Мы возродили певческий праздник, впервые состоявшийся у нас в 1911 году», – рассказал губернатор.

Третий принцип – говорить с аудиторией на понятном ей языке, особенно в цифровой среде. «Значительная часть общественной среды сегодня существует в цифровом пространстве. Исторический материал и там должен быть представлен – точно, содержательно и в понятной аудитории форме», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он упомянул мультимедийный спектакль с искусственным интеллектом на стенах Псковского кремля, собравший почти 10 тысяч зрителей, и собственные просветительские рубрики в соцсетях. «Эти материалы уже набрали около миллиона просмотров. Формат оказался востребованным, его начали использовать главы муниципалитетов, учреждения культуры, краеведческие сообщества. Для нас принципиально, чтобы цифровая среда не была отдана случайному контенту. Ее нужно последовательно наполнять качественными материалами об истории страны, культуре ее народов, местных героях и общих ценностях», – заявил глава региона.

В финале выступления Михаил Ведерников анонсировал проведение в октябре в Печорах IV Форума отделений РИО и фестиваля монастырской кухни, а также пригласил собравшихся лично познакомиться с Псковской областью.