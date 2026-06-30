Пскович предстанет перед судом за приобретение и хранение наркотика

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который заказал через мессенджер наркотики и был задержан полицией.Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, в мае мужчина незаконно приобрёл через мессенджер наркотическое средство массой 1,03 грамма для собственного употребления. Запрещённый товар он забрал в лесополосе у подъездных железнодорожных путей к станции «Березки» парка «Запсковье». При переходе через пути псковича остановили транспортные полицейские. Обнаруженное при нём вещество было изъято.

Действия фигуранта квалифицированы по части 2 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.