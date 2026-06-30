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Общество

Две тысячи псковичей пройдут тренинги по оказанию первой медицинской помощи

30 июня 2026 года, 17:24

В Псковской области дали старт проекту «Первая помощь: знай и действуй». На него Фонд президентских грантов выделил 8 миллионов рублей. Инициатива охватит две тысячи человек и позволит им освоить практические навыки спасения. Решение о запуске было озвучено на заседании президиума регионального отделения Российского Красного Креста с участием вице-спикера областного Собрания Игоря Дитриха, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Две тысячи псковичей пройдут тренинги по оказанию первой медицинской помощи

Законодательное Собрание Псковской области

По словам председателя реготделения РКК Валерии Мишаковой, выделенные средства направят на организацию 200 выездных восьмичасовых тренингов. Программа рассчитана на педагогов, сотрудников государственных учреждений и организаций по всему региону. Для проведения занятий уже сформировали команду из четырёх квалифицированных инструкторов, оборудовали учебный класс и подготовили всю необходимую материальную базу. Завершающим этапом обучения станет чемпионат среди команд-участников.

Участники заседания отметили высокую социальную значимость проекта, его продуманную методическую основу и солидный задел: ранее подобные курсы региональное отделение уже проводило за счёт областной субсидии. За два года состоялось порядка 60 тренингов и около тысячи мастер-классов. Один из них прошёл непосредственно в стенах Законодательного Собрания, где депутаты и сотрудники аппарата отрабатывали сердечно-лёгочную реанимацию, приёмы остановки кровотечений и помощи при удушье.

«Неотложная помощь может понадобиться в любой момент. Но, к сожалению, в экстренных ситуациях люди часто действуют неправильно. Такие тренинги дают уникальную возможность отработать навыки на манекенах и узнать, как действовать, например, если человек захлебнулся или подавился», – подчеркнул Игорь Дитрих.

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