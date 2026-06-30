Две тысячи псковичей пройдут тренинги по оказанию первой медицинской помощи

В Псковской области дали старт проекту «Первая помощь: знай и действуй». На него Фонд президентских грантов выделил 8 миллионов рублей. Инициатива охватит две тысячи человек и позволит им освоить практические навыки спасения. Решение о запуске было озвучено на заседании президиума регионального отделения Российского Красного Креста с участием вице-спикера областного Собрания Игоря Дитриха, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя реготделения РКК Валерии Мишаковой, выделенные средства направят на организацию 200 выездных восьмичасовых тренингов. Программа рассчитана на педагогов, сотрудников государственных учреждений и организаций по всему региону. Для проведения занятий уже сформировали команду из четырёх квалифицированных инструкторов, оборудовали учебный класс и подготовили всю необходимую материальную базу. Завершающим этапом обучения станет чемпионат среди команд-участников.

Участники заседания отметили высокую социальную значимость проекта, его продуманную методическую основу и солидный задел: ранее подобные курсы региональное отделение уже проводило за счёт областной субсидии. За два года состоялось порядка 60 тренингов и около тысячи мастер-классов. Один из них прошёл непосредственно в стенах Законодательного Собрания, где депутаты и сотрудники аппарата отрабатывали сердечно-лёгочную реанимацию, приёмы остановки кровотечений и помощи при удушье.

«Неотложная помощь может понадобиться в любой момент. Но, к сожалению, в экстренных ситуациях люди часто действуют неправильно. Такие тренинги дают уникальную возможность отработать навыки на манекенах и узнать, как действовать, например, если человек захлебнулся или подавился», – подчеркнул Игорь Дитрих.