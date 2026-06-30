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Общество

Псковский ансамбль «Русские узоры» выступил на главной сцене «Алых парусов»

30 июня 2026 года, 16:58

В ночь на 28 июня в Санкт-Петербурге традиционно состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Единственным иногородним коллективом, удостоенным чести выйти на главную сцену Дворцовой площади, стал псковский ансамбль «Русские узоры», сообщили «Псковской правде» в Управлении культуры администрации Пскова.

Псковский ансамбль «Русские узоры» выступил на главной сцене «Алых парусов»

Фото: Управление культуры администрации Пскова

Мероприятие собрало свыше 65 тысяч вчерашних школьников, а также делегации из десятка российских регионов и зарубежных государств. Попасть в программу такого уровня псковским артистам удалось благодаря победе во Всероссийской танцевальной олимпиаде, открывшей перед коллективом новые горизонты.

«Это не просто участие в большом празднике – это признание высокого профессионализма, таланта, огромного труда и преданности искусству. Участникам выпала честь выступать на одной сцене с известными артистами страны, став частью масштабного события, которое ежегодно объединяет тысячи молодых людей и миллионы зрителей», – подчеркнули в городском Управлении культуры.

Коллективу пожелали новых побед, ярких выступлений и новых возможностей для прославления родного города.

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