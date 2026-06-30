До +32 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области в июле

О погоде в июле в Псковской области рассказали «Псковской правде» в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В первой декаде июля днем будут преобладать температуры от +18 до +23 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать до +9…+14 градусов.

Во второй и третьей декадах ожидается от +22 до +27 градусов, в отдельны дни –до +28…+32 градусов. По ночам температура будет опускаться до +12…+17 градусов.

Среднесуточная температура в июле в Псковской области прогнозируется в пределах клинической нормы и составит +17,5…+18,6 градусов.

Опасных метеорологических явлений в Псковской области не ожидается.