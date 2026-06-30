Псковичка Мария Соскова стала столбалльницей по истории

Выпускница Псковской лингвистической гимназии Мария Соскова написала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.

Она поделилась, что что к экзамену по истории готовилась регулярно и стабильно. Начала она прошлым летом. Занималась в онлайн-школе. Разбирала все аспекты экзамена: даты, личности, карты, культура, всемирная история.

Также во время подготовки Мария занималась олимпиадами по литературе, английскому, немецкому и русскому языкам. Она взяла призовые места в перечневых олимпиадах «Ломоносов» и «Высшая проба», что дало право на зачисление на бюджетное место в вуз без сдачи ЕГЭ и дополнительных экзаменов или 100 баллов по предмету при поступлении.

Поступать Мария собирается учиться на факультете международных отношений.