Екатерина Гончарова: Важно предоставить молодым людям не просто место для досуга, а многофункциональные пространства

Псковская область получит порядка 63 млн рублей на развитие молодежной политики, сообщил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» появятся сразу три современных Молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове.

По мнению проректора по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерины Гончаровой, сегодня необходимо уйти от формата простых досуговых площадок. Новые центры должны стать точками притяжения, где подростки и молодые люди смогут не только интересно провести время, но и получить доступ к общению с успешными профессионалами, экспертами и наставниками.

«Эти средства станут мощным импульсом для развития молодежной среды и позволят продолжить системную работу по созданию современной инфраструктуры для подрастающего поколения», – отметила Екатерина Гончарова.

Выделенная субсидия позволит оснастить помещения таким образом, чтобы создать комфортную, мотивирующую среду, отвечающую реальным запросам молодёжи из областного центра и малых городов.

В регионе уже ведётся системная работа по формированию такой инфраструктуры. При федеральной поддержке ранее был открыт Дом молодёжи в Пскове, а в Великих Луках продолжается строительство центра «Родина». Новая победа в конкурсе позволит масштабировать этот опыт, сделав качественную инфраструктуру доступной для молодых людей вне зависимости от места их проживания.