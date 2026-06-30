Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Екатерина Гончарова: Важно предоставить молодым людям не просто место для досуга, а многофункциональные пространства

30 июня 2026 года, 15:38

Псковская область получит порядка 63 млн рублей на развитие молодежной политики, сообщил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» появятся сразу три современных Молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове.

Екатерина Гончарова: Важно предоставить молодым людям не просто место для досуга, а многофункциональные пространства

Фото: Екатерина Гончарова

По мнению проректора по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерины Гончаровой, сегодня необходимо уйти от формата простых досуговых площадок. Новые центры должны стать точками притяжения, где подростки и молодые люди смогут не только интересно провести время, но и получить доступ к общению с успешными профессионалами, экспертами и наставниками.

«Эти средства станут мощным импульсом для развития молодежной среды и позволят продолжить системную работу по созданию современной инфраструктуры для подрастающего поколения», – отметила Екатерина Гончарова.

Выделенная субсидия позволит оснастить помещения таким образом, чтобы создать комфортную, мотивирующую среду, отвечающую реальным запросам молодёжи из областного центра и малых городов.

В регионе уже ведётся системная работа по формированию такой инфраструктуры. При федеральной поддержке ранее был открыт Дом молодёжи в Пскове, а в Великих Луках продолжается строительство центра «Родина». Новая победа в конкурсе позволит масштабировать этот опыт, сделав качественную инфраструктуру доступной для молодых людей вне зависимости от места их проживания.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами