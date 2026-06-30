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Общество

Профсоюз 60-й службы Минобороны собрал «Коробку храбрости» для маленьких пациентов

30 июня 2026 года, 14:29

Коллектив 60-й финансово-экономической службы Министерства обороны РФ вместе с профсоюзной организацией присоединился к благотворительному проекту «Коробка храбрости». Собранные игрушки и творческие наборы передали в отделение «Единой России» по Псковской области для последующей доставки в детские больницы, сообщили в пресс-службе партии.

Профсоюз 60-й службы Минобороны собрал «Коробку храбрости» для маленьких пациентов

Фото: Единая Россия

Всероссийская акция «Коробка храбрости» призвана поддержать детей, которым приходится проходить длительное лечение и переносить болезненные процедуры в больницах. Подарки вручаются за стойкость и смелость после сложных процедур. 

Информация о мероприятии пришла от Профсоюза Вооружённых Сил РФ, но для коллектива это превратилось не в формальное поручение, а в личный душевный порыв.

Начальник службы Василий Борисенко и председатель первичной профсоюзной организации Евгения Трофимова быстро наладили централизованный сбор. «Наш коллектив всегда активно принимает участие во всех благотворительных акциях, и мы сразу же откликнулись на этот призыв, — рассказала Евгения Трофимова. — Откликнулось более 100 человек. Люди проявили невероятную доброту и щедрость».

В итоге в списке покупок оказались развивающие игры, канцелярия, наборы для творчества, головоломки, куклы и конструкторы — ассортимент постарались сделать максимально разнообразным, чтобы каждый ребёнок нашёл себе радость по душе. Собранные «Коробки храбрости» партия в ближайшее время направит в медицинские учреждения. Таким образом, за привычными отчётами и цифрами стоят люди с большим сердцем, готовые поддержать тех, кому сейчас особенно трудно.

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