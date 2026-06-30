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Общество

Актер Михаил Пореченков поздравил жителей новоржевской деревни с Днем деревни

30 июня 2026 года, 13:02

Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий Михаил Пореченков поздравил жителей деревни Жадрицы с Днем деревни. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».

Видео предоставил Валентин Романов.

«Дорогие, любимые Жадрицы! От всего сердца поздравляю вас с праздником вашего места, деревни, потому что моя жизнь связана с вами!» – отметил артист в видеообращении. Михаил Пореченков пожелал жителям деревни благ, счастья, любви и всего самого хорошего.

«Я всегда сердцем с вами», – заключил актер.

Михаил Пореченков известен своими ролями в картинах «Агент национальной безопасности», «Полярный», «Случайный кадр», «Остаться в живых», «Убить Сталина» и многих других. 

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