Актер Михаил Пореченков поздравил жителей новоржевской деревни с Днем деревни

Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий Михаил Пореченков поздравил жителей деревни Жадрицы с Днем деревни. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий Михаил Пореченков поздравил жителей деревни Жадрицы с Днем деревни. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».
Видео предоставил Валентин Романов.
«Дорогие, любимые Жадрицы! От всего сердца поздравляю вас с праздником вашего места, деревни, потому что моя жизнь связана с вами!» – отметил артист в видеообращении. Михаил Пореченков пожелал жителям деревни благ, счастья, любви и всего самого хорошего.
«Я всегда сердцем с вами», – заключил актер.
Михаил Пореченков известен своими ролями в картинах «Агент национальной безопасности», «Полярный», «Случайный кадр», «Остаться в живых», «Убить Сталина» и многих других.