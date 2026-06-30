С начала года псковские газовики провели техобслуживание в 68 тысячах квартир и домов

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачены почти 56 000 квартир и 12 000 индивидуальных жилых домов.

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 18 единиц газоиспользующего оборудования, что в 2 раза меньше показателей этого периода прошлого года.

Ключевая задача газовиков – обеспечить безопасность и надежное газоснабжение потребителей. Регулярное и своевременное ТО ВДГО/ВКГО позволяет:

• выявлять и устранять потенциальные неисправности до возникновения аварийных ситуаций,

• поддерживать оборудование в работоспособном техническом состоянии и обеспечивать его надежную работу,

• повышать уровень безопасности жителей и сохранности имущества.

В ходе проведения комплекса работ по техническому обслуживанию специалисты «Газпром газораспределение Псков» выполнят:

- осмотр газового оборудования и трубопроводов,

- проверку герметичности соединений и запорной арматуры,

- контроль работоспособности автоматики безопасности,

- регулировку процессов горения и очистку горелок,

- инструктаж по правилам безопасного пользования газом.

Минимальный перечень работ утвержден Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410, а время выполнение ТО зависит от установленного оборудования.

Напоминаем о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования, а также обеспечения допуска слесаря для проведения регламентных работ.

«На первом месте при использовании газа в быту стоит безопасность. Не только своя, но и всех жителей многоквартирных домов. Мы соблюдаем четкий график и регулярность обслуживания для обеспечения безопасного использования газа в быту. При возникновении сомнений и подозрений на мошеннические схемы можно обратиться в Службу внутридомового газового оборудования и уточнить информацию о графике проведении работ в определенном доме,» - отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

В случае появления сомнений или необходимости согласования удобной даты и времени визита специалиста абоненты могут обратиться по телефонам:

- в г. Пскове (8112) 79-01-40.

- в г. Великие Луки (81153) 68-113.