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Общество

70-летний грибник рассказал, как выживал сутки в колодце под Печорами

30 июня 2026 года, 11:42

Житель Печор Владимир Будилов провел сутки в семиметровом колодце в лесу. Он рассказал, как это было и какие мысли посещали его в этот момент. Подробности этой захватывающей истории в материале «АиФ-Псков».

70-летний грибник рассказал, как выживал сутки в колодце под Печорами

АиФ-Псков

Утром 27 июня мужчина отправился за грибами в районе деревни Забелино Печорского округа. Он выбрал знакомый маршрут, но из-за высокой травы не нашёл привычную тропу.

Владимир Будилов попытался пройти напрямик, сделал несколько шагов и провалился в колодец. В результате он оказался на дне шахты глубиной около семи метров.

«В первый момент я был ещё полон надежд: сейчас вылезу. Добрался до середины, а дальше труба стала абсолютно гладкой… Скатился вниз», – рассказал печерянин.

У пенсионера с собой был телефон, но связи не было. Омрачала ситуацию нехватка кислорода. Мужчина пытался использовать подручные средства, чтобы облегчить состояние, а также экономил воду, которая была у него с собой.

Из-за нехватки кислорода пенсионер терял сознание и испытывал галлюцинации. «Ночью мне казалось, что из стен вылезают чёрные жучки… Я понял, что это галлюцинации», – поделился он.

Мужчину посещали разные мысли. «С одной стороны вера в Бога, а с другой – полная безнадёга», – признаётся Владимир Будилов.

В итоге грибника нашли и спасли. 

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