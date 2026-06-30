70-летний грибник рассказал, как выживал сутки в колодце под Печорами

Житель Печор Владимир Будилов провел сутки в семиметровом колодце в лесу. Он рассказал, как это было и какие мысли посещали его в этот момент. Подробности этой захватывающей истории в материале «АиФ-Псков» .

Утром 27 июня мужчина отправился за грибами в районе деревни Забелино Печорского округа. Он выбрал знакомый маршрут, но из-за высокой травы не нашёл привычную тропу.

Владимир Будилов попытался пройти напрямик, сделал несколько шагов и провалился в колодец. В результате он оказался на дне шахты глубиной около семи метров.

«В первый момент я был ещё полон надежд: сейчас вылезу. Добрался до середины, а дальше труба стала абсолютно гладкой… Скатился вниз», – рассказал печерянин.

У пенсионера с собой был телефон, но связи не было. Омрачала ситуацию нехватка кислорода. Мужчина пытался использовать подручные средства, чтобы облегчить состояние, а также экономил воду, которая была у него с собой.

Из-за нехватки кислорода пенсионер терял сознание и испытывал галлюцинации. «Ночью мне казалось, что из стен вылезают чёрные жучки… Я понял, что это галлюцинации», – поделился он.

Мужчину посещали разные мысли. «С одной стороны вера в Бога, а с другой – полная безнадёга», – признаётся Владимир Будилов.

В итоге грибника нашли и спасли.