За неделю у жителей Псковской области изъяли 19 стволов и 302 патрона

Сотрудники регионального управления Росгвардии в период с 22 по 28 июня конфисковали у граждан 19 единиц гражданского оружия и 302 боеприпаса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

За минувшую неделю правоохранители организовали 35 рейдов по проверке условий хранения оружия и патронов у местного населения. По результатам инспекций выявлено четыре административных нарушения.

Помимо этого, правообладателям напомнили о необходимости заблаговременного обращения для продления разрешительных документов. Гражданам, у которых заканчивается срок действия лицензий на ношение и хранение оружия, следует подать заявление на переоформление в ближайший центр лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации не позднее чем за 30 суток до истечения срока.