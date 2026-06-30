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Общество

За неделю у жителей Псковской области изъяли 19 стволов и 302 патрона

30 июня 2026 года, 10:58

Сотрудники регионального управления Росгвардии в период с 22 по 28 июня конфисковали у граждан 19 единиц гражданского оружия и 302 боеприпаса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю у жителей Псковской области изъяли 19 стволов и 302 патрона

Фото: pxhere.com

За минувшую неделю правоохранители организовали 35 рейдов по проверке условий хранения оружия и патронов у местного населения. По результатам инспекций выявлено четыре административных нарушения.

Помимо этого, правообладателям напомнили о необходимости заблаговременного обращения для продления разрешительных документов. Гражданам, у которых заканчивается срок действия лицензий на ношение и хранение оружия, следует подать заявление на переоформление в ближайший центр лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации не позднее чем за 30 суток до истечения срока.

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