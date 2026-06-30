Полиция задержала псковича, устроившего переполох с дракой и стрельбой

29 июня в 22:20 женщина позвонила в полицию и сообщила о драке во дворе дома № 5 по Рузовской улице в Санкт-Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам женщины, в руках одного из участников потасовки был пистолет.

На место прибыли правоохранители. Они задержали 28-летнего жителя Псковской области, изъяв у него пневматический пистолет.

Мужчина был пьян и несколько раз выстрелил в сторону столба, после чего накинулся на 40-летнего прохожего, сделавшего ему замечание. Пострадавшего отпустили домой после оказания ему медицинской помощи.

Ранее задержанного уже судили за хранение наркотиков. Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Его переместили в спецпомещение для задержанных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.