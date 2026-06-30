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Общество

Рекордное количество малышей животных принял псковский «Птичий дворик»

30 июня 2026 года, 10:09

Сотрудники «Птичьего дворика» в Пскове рассказали о массовом поступлении звериного молодняка за последние две недели. Пост они опубликовали в своей группе в «ВКонтакте».

Рекордное количество малышей животных принял псковский «Птичий дворик»

Фото: Птичий дворик

В приюте признались, что уже сбились со счета, сколько именно малышей прибыло за последнее время. В числе новоприбывших — норки, ежата, сова и двое аистят. Все они требуют регулярного кормления, лечения и заботы, что даётся непросто небольшому коллективу центра. 

Рекордное количество малышей животных принял псковский «Птичий дворик»

Фото: Птичий дворик

Состояние совы оценивается как тяжёлое: у птицы диагностировали сотрясение, повреждены крыло и челюсть. Сейчас специалисты ищут возможность провести ей хирургическую операцию. Особая ответственность легла на плечи работников и из-за ежат, которые занесены в Красную книгу. 

Рекордное количество малышей животных принял псковский «Птичий дворик»

Фото: Птичий дворик

В «Птичьем дворике» отметили, что принимают звонки и самих найдёнышей в любое время суток, не откладывая помощь на следующий день, ведь за каждым таким обращением стоит чья-то жизнь.

Рекордное количество малышей животных принял псковский «Птичий дворик»

Фото: Птичий дворик
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