Рекордное количество малышей животных принял псковский «Птичий дворик»

Сотрудники «Птичьего дворика» в Пскове рассказали о массовом поступлении звериного молодняка за последние две недели. Пост они опубликовали в своей группе в «ВКонтакте».

В приюте признались, что уже сбились со счета, сколько именно малышей прибыло за последнее время. В числе новоприбывших — норки, ежата, сова и двое аистят. Все они требуют регулярного кормления, лечения и заботы, что даётся непросто небольшому коллективу центра.

Состояние совы оценивается как тяжёлое: у птицы диагностировали сотрясение, повреждены крыло и челюсть. Сейчас специалисты ищут возможность провести ей хирургическую операцию. Особая ответственность легла на плечи работников и из-за ежат, которые занесены в Красную книгу.