Ребенок погиб под колесами автомобиля в Палкинском районе. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ребенок погиб под колесами автомобиля в Палкинском районе. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 29 июня в деревни Рычково Палкинского района 68-летний водитель «Нивы» совершил наезд задним ходом на двух малолетних детей.
Девятилетний мальчик погиб на месте. Трехлетнего мальчика осмотрели и передали родителям.
Работу полицейских на месте координировал начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин. На месте работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.