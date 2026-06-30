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Общество

Ребенок погиб под колесами автомобиля в Палкинском районе

30 июня 2026 года, 09:25

Ребенок погиб под колесами автомобиля в Палкинском районе. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ребенок погиб под колесами автомобиля в Палкинском районе

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 29 июня в деревни Рычково Палкинского района 68-летний водитель «Нивы» совершил наезд задним ходом на двух малолетних детей.

Девятилетний мальчик погиб на месте. Трехлетнего мальчика осмотрели и передали родителям.

Работу полицейских на месте координировал начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин. На месте работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. 

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